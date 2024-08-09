Toplantıda, Cumhur İttifakı Grubunun ret oyuna rağmen, CHP Grubu'nun 9 kabul oyu ile bu madde oy çokluğuyla kabul edildi. Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki toplantıya başkan vekili Semra Gündüz başkanlık etti.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü

Toplantıda, belediye zabıta müdürlüğü tarafından sunulan kaldırım işgalleri konulu gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilirken, pazaryeri yönetmeliği değişikliği ile ilgili madde de her iki grubun oylarıyla geçiş sağladı. Ayrıca, resmi gazetede yayımlanan düğün salonlarıyla ilgili müzekkere de görüşüldü ve Beşibiryerde A.Ş. pay temsilcisinin belirlenmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhur İttifakı ret oyu verdi

Geçmiş yıllarda satışa çıkarılan ancak henüz satışı gerçekleşmeyen taş toplama makinesinin yeniden satışa çıkarılması da oy birliğiyle kabul edildi. Ancak, SGK İcra Müdürlüğü'ne ait 34 milyon 26 bin 287 TL'lik borcun ödenmesi için belediyeye ait taşınmazların satışına ilişkin maddeye Cumhur İttifakı Grubu ret oyu verdi. CHP Grubu'nun 9 kabul oyuyla meclisten geçen ek gündem maddesiyle, borcun taksitlendirilerek ödenmesi için belirli taşınmazların satılmasına karar verildi.

Beyler Evi ve Türk Evi’nin kullanım hakkı

Gündemin son maddesinde ise Beyler Evi ve Türk Evi'nin kullanım hakkının 5 yıllık süreyle Kula Beşibiryerde A.Ş.'ye ayni sermaye olarak verilmesi kararı da oy birliğiyle kabul edildi.