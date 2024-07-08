Kula Belediyesi'nde 27 Haziran'da yaşanan darp olayı sonrası tutuklanan Başkan Hikmet Dönmez'in yerine yeni başkan vekili seçimi yapıldı. Manisa Valiliği'nin kararı doğrultusunda gerçekleştirilen seçimde, 15 meclis üyesinin oy kullandığı oylamada CHP’li Meclis Üyesi Semra Gündüz, 1., 2. ve 3. turda da 9 oy alarak Kula Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. MHP’nin adayı Adnan Sarı ise her turda 6 oyda kaldı.

Manisa Valiliği tarafından 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Kula Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçilmesi kararlaştırılmıştı. 8 Temmuz Pazartesi günü Belediye Başkan ve Meclis Başkan Vekili Mahmut Çalık önderliğinde yapılan seçimde, CHP’nin adayı Semra Gündüz ve MHP’nin adayı Adnan Sarı yarıştı. 15 meclis üyesinin katıldığı seçimde, Semra Gündüz her turda 9 oy alarak başkan vekili seçildi.

"Kula'yı kolay kazanmadık, kolay kaybetmeyeceğiz"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, seçim sonrası yaptığı açıklamada, ikinci bir zafer elde ettiklerini belirterek Başkan Dönmez’in en kısa sürede görevinin başına döneceğine olan inancını dile getirdi. “Kula’yı kolay kazanmadık, kaybetmeyeceğiz. Hep birlikte Kula’yı hak ettiği yere taşıyacağız,” dedi.

Yeni Başkan Vekili Semra Gündüz ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Başkanımız Hikmet Dönmez göreve dönünceye kadar emanetine sahip çıkacak, Kula halkımıza hizmetleri sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın," dedi. Gündüz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Manisa Milletvekilleri ile birlikte Kula’ya hizmet etmek için canla başla çalışacaklarını ifade etti.