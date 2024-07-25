Manisa'nın Kula ilçesinde, sigara bağımlılığıyla mücadele amacıyla Kula Devlet Hastanesi'nde yeni bir hizmet başlatıldı. Hastanenin Göğüs Hastalıkları Polikliniği bünyesinde açılan Sigara Bırakma Polikliniği, Cuma günleri saat 13.30 ile 16.00 arasında hizmet verecek.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Serdanur Özdemir'in yönlendireceği poliklinikte, sigarayı bırakmak isteyen hastalara kişiye özel planlar sunulacak ve tıbbi ile psikolojik destek sağlanacak. Polikliniğin yoğun talep görmesi durumunda, çalışma saatlerinin artırılması ve hizmet süresinin bir güne çıkarılması planlanıyor.

Sigara bırakma sürecinde ilaç ve destek ihtiyaçlarını Kula İlçe Sağlık Merkezi'nden temin edebilecek hastalar, tedavi süreçlerini daha düzenli ve etkili bir şekilde sürdürebilecekler. Uzm. Dr. Özdemir, "Sigara bağımlılığı ile mücadelede önemli bir adım olan bu yeni hizmetin, Kula halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakma kararı alan herkesi hastanemize bekliyoruz," dedi.