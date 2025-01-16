Geçtiğimiz günlerde Manisa’da düzenlenen voleybol müsabakalarında Genç Erkekler A kategorisinde Manisa birincisi olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı, Muğla'daki bölge şampiyonasında da namağlup şampiyonluk yaşamayı başardı.

Şampiyonluk yolunda zorlu rakipleri geride bıraktılar

Manisa’daki şampiyonluklarının ardından Muğla’da Okul Sporları Bölge Şampiyonası’na katılan Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı, rakiplerini 3-2 ve 3-0’lık skorlarla yenerek şampiyon oldu. Takım, bu büyük başarıyla 24-27 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.

Okul müdürü ve antrenör öğrencilere teşekkürlerini iletti

Okul Müdürü Ahmet Gedik, elde edilen bu başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, takımın antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Mehmet Baytar’a, takımdaki öğrencilere ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Takımın Yarı Final Müsabakaları’nda da aynı başarıyı göstererek Manisa’yı temsil etmeye devam etmeleri bekleniyor.