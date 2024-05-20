Edinilen bilgiye göre, yangın saat 19.00 civarında Bey Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan Alaaddin Bedez ve Fikret Çobanköse’ye ait evler ile Nurullah Kutluay’a ait iş yerinde başladı. Evin çatısından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Seferber Oldu

Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla, yangının diğer evlere sıçramaması için büyük bir gayret gösterildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun müdahale sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Ancak, bitişik iki ev ve bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Başkan Dönmez Olay Yerinde

Yangın mahalline gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi alan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.