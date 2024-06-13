Yangın, saat 11.12 sıralarında Esenyazı Mahallesi kırsalında biçerdöver kaynaklı çıkan bir buğday tarlasında başladı. İlk müdahale 11.25'te yapıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü ve ormanlık alana sıçradı.

Bölgede şu anda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 itfaiye ekibi, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe yangınla mücadele ediyor.

Orman ve itfaiye ekiplerine bölge halkı ve jandarma ekipleri de destek veriyor.

Rüzgarın şiddeti ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangının tepelik alanı aşmaması için büyük çaba sarf ediliyor.