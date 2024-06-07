İzmir-Ankara D300 Karayolu Kavacık rampalarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 45 AG 529 plakalı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve hızla yayılmaya başladı.

Şoförün anında müdahalesi

Otobüs şoförü, yangını hemen fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve yolcuları güvenle tahliye etti. Bu hızlı müdahale sayesinde, yaralanma ve can kaybı önlenmiş oldu.

Sürücülerden yardım eli

Yangına çevredeki sürücüler de araçlarında bulunan yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini ve olası güvenlik önlemlerini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.