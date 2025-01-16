Manisa’nın Kula ilçesi, Şehitlioğlu Mahallesi’nde kurulan Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera’da 2025 yılının ilk domates hasadı geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi. Jeotermal enerji ve yenilikçi tarım tekniklerinin kullanıldığı sera, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Yenilikçi tarım teknikleriyle dönüşüm

Kula Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirdiği 50 bin metrekarelik Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera, tarımda modernleşmenin simgesi haline geldi. Topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniklerinin kullanıldığı serada, 2024 Ekim ayında dikilen 145 bin domates fidesinden yüksek verim elde edildi.

Bu yılın ilk hasadı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Hasat edilen domatesler, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarına sunularak Kula’nın tarımsal ihracat potansiyelini artıracak.

Çevre dostu üretim anlayışı

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, jeotermal kaynakların tarımda sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının önemine değindi. Özdemir, "Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera, hem çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor hem de tarımsal üretimde verimliliği artırıyor. Daha az su ve gübreyle daha fazla ürün elde ediliyor" diye konuştu. Kaymakam Özdemir, tarımda modern tekniklerin önemine dikkat çekerek, bu projenin Kula ve çevresi için bir model olduğunu ifade etti.

Bölgesel kalkınmaya katkı

Proje, yalnızca Kula’nın değil, Manisa genelinin ekonomik ve tarımsal kalkınmasına katkı sağlıyor. Yıl boyunca sürdürülebilir üretim yapılan serada, çevreye duyarlı tarım teknikleri uygulanarak bölgenin jeotermal potansiyeli en verimli şekilde değerlendiriliyor.

Hasat töreni sonrası, protokol üyeleri ve serada çalışan personellerle birlikte pasta kesildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve birçok davetli katıldı.