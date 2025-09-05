Manisa’nın Kula ilçesinde kullanılmayan bir binada gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Olay gece saatlerinde yaşandı
Olay, saat 02.30 sıralarında Kula’nın Gökçeören Mahallesi’nde meydana geldi. Metin K.’ya ait kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Metruk binadan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yangın kontrol altına alındı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Bina kullanılamaz hale geldi
Yangında kullanılmayan bina tamamen küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.