Manisa Kula’da, deprem tahkik raporları doğrultusunda yıkım kararı alınan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu ve Ortaokulu, Kula Tapduk Emre İlkokulu ve Kula Jeopark Ortaokulunun yeniden inşa süreci tamamlandı. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine açılması için gün sayılan okulların son durumu yerinde inceledi.

2020 yılından bu yana inşası süren okullarda artık sona gelindi. İnşa süreci tamamlanan okulların ince işçiliklerin tamamlanması ve elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin alınmasından sonra eğitim ve öğretim faaliyetlerine açılması hedefleniyor. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, beraberindeki Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ile birlikte okulların son durumunu yerinde inceledi. Kula’daki eğitim faaliyetlerine bir yenilik sağlayacak okulların hizmete açılması için gün saydıklarının altını çizen Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, yeni okulların Kula’ya hayırlı olmasını temenni etti.