Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Kayadelen, 43 yıl 8 aylık öğretmenlik kariyerini tamamlayarak, öğrencilerinin ve meslektaşlarının duygusal vedasıyla emekliye ayrıldı.

Bir öğretmenden fazlasıydı

Meslek hayatı boyunca sadece öğretmenlik değil, aynı zamanda rehberlik, dostluk ve ilham kaynağı olan Kayadelen, birçok sporcuyu yetiştirerek, genç nesillere disiplin, dostluk ve ekip ruhunu aşılamaya çalıştı. "Öğrencilerimle geçirdiğim her an, benim için büyük bir gurur kaynağı oldu" diyen Kayadelen, öğrencilerine verdiği değerle hafızalarda iz bıraktı.

Kula sporuna katkılar

Kayadelen, sadece okul içinde değil, ilçede düzenlenen pek çok spor organizasyonunda da aktif rol alarak Kula'nın spor alanındaki gelişimine büyük katkılarda bulundu. Öğrencileriyle kazandığı şampiyonluklar ve düzenlediği etkinliklerle hafızalarda kalıcı bir yer edindi.

Duygusal veda

Törende duygusal bir konuşma yapan Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özyaman, "Nurullah hocamız, sadece öğrencilerine değil, hepimize örnek oldu. Onun azmi, sevgisi ve fedakârlığı asla unutulmayacak" diyerek Kayadelen’e sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik diledi.