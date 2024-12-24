Manisa’nın Kula ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, orta refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi. Kazada araç olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kula’da Tır Kontrolden Çıktı, Aydınlatma Direklerini Devirdi (1)

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan tır adınlatma direklerini devrildi

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. İzmir’den Uşak istikametine giden 31 yaşındaki İnan Yaman yönetimindeki 61 K 12161 plakalı tır, yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Savrulan tır, orta refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi.

Kula’da Tır Kontrolden Çıktı, Aydınlatma Direklerini Devirdi (3)

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Büyük bir facia önlenmiş oldu

Kazanın yaşandığı sırada karayolunun her iki istikametinde de araç bulunmaması, büyük bir faciayı önledi. Şans eseri tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İHA