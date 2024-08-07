Manisa'nın Kula ilçesinde 27 Haziran'da yaşanan taş alım anlaşmazlığı nedeniyle patlak veren arbede olayında tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dönmez ve ekibi cezaevine gönderilmişti

Yaşanan arbede sonrası Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruma Rıza Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma süreci kapsamında, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez 29 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak, şoför ve koruma hakkında tutukluluk hali devam etmekteydi.

Serbest bırakılma kararı Kula'da coşkuyla karşılandı

Gelişen son durumda, şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruma Rıza Gidiş de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kula'da yaşanan bu gelişme, halk arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Başkan Dönmez, serbest bırakılan Aksoy ve Gidiş’in aileleri ve sevenleriyle birlikte Salihli Cezaevi önünde duygusal anlar yaşadı.

Kula'da gözler yeni gelişmelerde

Serbest bırakılan isimlerin Kula'da nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor. Olayların ardından yaşanacak gelişmeler, bölgedeki huzuru ve toplumsal atmosferi nasıl etkileyecek?