Bugün ise, Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları arasındaki ekili arazilerde çıkan yangın, hızla yayılarak yaklaşık 100 dönüm araziyi küle çevirdi.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etmeye başladı ve aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, Salihli ve Selendi ilçelerinden gelen destekle birlikte yangına müdahale etti. Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekiplerin de katkısıyla yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun bir çaba sonucunda kontrol altına alındı.

Ne yazık ki, yangın sonucunda yaklaşık 100 dönüm ekili arazi zarar gördü.