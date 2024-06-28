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Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine geldi.

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