Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan yangın, saat 15.30 sıralarında Çiftçiibrahim Mahallesi Kula - Alaşehir yolu kenarında meydana geldi.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine geldi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Editör: Simge Akbulut