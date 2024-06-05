Kulak Temizliği: Doğru Yöntem Nedir?

Hepimizin bildiği gibi, pamuklu kulak çubukları aslında kulakları temizlemek için tasarlanmamıştır. Peki, kulak kirleri nasıl temizlenmeli?

Kulak kirleri, kulak kanalının doğal bir parçasıdır ve birçok önemli işlevi vardır. Kirler, kulağı toz, kir ve bakterilerden korur ve kulağın doğal yağlanmasına yardımcı olur.

Ancak, kulak kirinin aşırı birikmesi veya sertleşmesi bazı problemlere yol açabilir. Bu nedenle, kulak kirinin belirli aralıklarla temizlenmesi önemlidir.

Kulak Kirini Doğru Şekilde Nasıl Temizleyebilirsiniz?

Kulak, burun ve boğaz uzmanı Dr. Tonia L. Farmer, TikTok hesabında kulak kirinin nasıl düzgün bir şekilde temizleneceğini açıkladı.

Vücut, kulak kirini doğal olarak dışarı atar. Kulak kiri zamanla, kulak zarından dışarı doğru itilir.

Dışarı çıkan kiri temizleyin. Dışarı çıkan kiri nemli bir bezle nazikçe silebilirsiniz.

Kulak çubuğu kullanmayın. Kulak çubukları, kiri daha derine itebilir ve kulak zarına zarar verebilir.

Kulaklarınızın kendi kendini temizlemesine izin verin. Kulaklarınızı çok sık temizlememeye özen gösterin.

Kir çok kuruysa veya dışarı çıkmıyorsa doktora başvurun. Kulak kiriniz çok kuruysa veya doğal yollarla dışarı çıkmıyorsa, bir kulak, burun ve boğaz uzmanına danışmanız gerekir.

Dr. Farmer, kulak kirinin normalde 4-5 ayda bir doğal yollarla temizlendiğini, ancak bazı durumlarda doktor kontrolünde temizlik yapılmasının gerekebileceğini söylüyor.

Kulağınızda ağrı, akıntı veya işitme kaybı gibi herhangi bir problem yaşıyorsanız doktora başvurun.Kulak kiri ile ilgili daha fazla bilgi için bir kulak, burun ve boğaz uzmanına danışabilirsiniz.