Kulalı Genç Yetenek Antalya'daki Drag Yarışında Birinci Oldu

22 yaşındaki Emirhan Demirci, 27-28 Temmuz 2024 tarihlerinde Antalya Kepez Drag Pisti'nde gerçekleşen 1. Ayak Drag Yarışı'nda büyük bir başarıya imza attı. Kendi elleriyle hazırladığı motoruyla Pro 200 CC kategorisinde yarışan genç yetenek, 12.8 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Kendi hazırladığı motoruyla yarışan Demirci, 12.8 saniyelik etkileyici bir skor elde etti.

Yoğun çalışma ve başarıya giden yol

Yarışma öncesinde motorunun her parçasını titizlikle seçip monte eden Demirci, uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdi. Kendi emeğiyle hazırladığı motorla böylesine prestijli bir yarışta birinci olmayı başaran Emirhan Demirci, kazandığı başarıdan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştım ve bugün emeğimin karşılığını aldım. Bu süreçte bana destek olan aileme, arkadaşlarıma ve Demirci Motors ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek

Yarış sonrası açıklamalarında gelecekteki hedeflerinden de bahseden Demirci, "Hedefim, bu başarıyı daha büyük platformlara taşıyarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek" diyerek kararlılığını ortaya koydu. Genç yarışçının bu hedefi, motor sporları dünyasında kendisinden daha fazla söz ettireceğinin sinyallerini veriyor.