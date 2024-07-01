Kulalı genç badminton sporcuları, Antrenör Turhan Güney ve Yardımcı Antrenör Hatice Şizen Kanlı yönetiminde uzun süredir turnuvalara hazırlanıyor. Bu süreçte desteklerinden ötürü Kula Belediye Başkanlığı, Kula Kaymakamlığı, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kulalı esnaflara teşekkür ettiler.

Geçtiğimiz haftalarda Manisa'da düzenlenen 9-11 yaş İl Şampiyonası'nda derece yapan gençler, Çorum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da adlarından söz ettirdi. 11 yaş altı tek kızlar ve tek erkekler müsabakalarında son 32'ye, 9 yaş altı çift kızlar kategorisinde ise son 8'e kalarak Kulalı badmintonunun geleceğini parlattılar.

11 yaş altı kategorisinde Süleyman Erdur, Rabianur Karakoç, Betül Nisa Malak, Zeynep Alya Özkara, Elif Karakuş, Batuhan Kapucu, Umutcan Yurt, Fatih Ersöz; 9 yaş altı kategorisinde ise Rasit Poyraz Güçlü, Erva Akdemir, İkra Günnur Gökboya, Hiranur Gökboya, Bayram Doruk Kanlı, Yağmur Ada Akçay isimli gençlerimiz başarılarıyla adlarını duyurdular.

Antrenörler Turhan Güney ve Hatice Şizen Kanlı, yaptıkları çalışmalarda destek olan kurumlar ve Kulalı esnaflara teşekkür ederek, Kulalı sporcuların daha da ileri gitmeleri için gereken desteğin devamını dilediklerini belirttiler.