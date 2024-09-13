Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek ve şehrin tarihi ile kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla yürüttüğü ‘Adım Adım Manisa’ projesine devam ediyor. Bu kapsamda Kula ilçesinden gelen 80 kişilik kadın kafilesine kapsamlı bir kültürel gezi düzenlendi.

Tarihi ve kültürel zenginlikler keşfedildi

Kadın kafilesi, gezinin ilk etabında Aile Çay Bahçesi'nde ağırlandı ve ardından Manisa'nın tarihi mekanlarına ziyaret gerçekleştirdi. Mevlevihane ve Şehzadelerpark'taki eserlerin maketleri gezildikten sonra MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği molası verildi. Yemek sonrası Osmanlı Müzesi'nde tarihi eserler incelendi. Kafile, günün devamında Çanakkale Müzesi ve Atatürk Sergi Salonu’nu gezerek programı tamamladı.

Kulalı kadınlarından geziye övgü

Kula Gökçeören Mahallesi'nden gelen Ayşe Gökçe, “Manisa’yı gezme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Hiç görmediğimiz yerleri keşfettik ve tarihi mekanlar bizleri çok etkiledi. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim,” dedi. Esra Kara ise, “Manisa merkezine ilk kez geldim ve deneyimim oldukça keyifliydi. Hava uygun olduğu sürece diğer gezileri de yapacağız. Görmek isteyen herkese tavsiye ederim,” şeklinde duygularını dile getirdi.