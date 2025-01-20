Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dönem sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen İzmir Kültür Gezisi, özel eğitim öğrencilerine yeni deneyimler sunmak ve onların sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. İzmir’in tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden öğrenciler, öğretmenleri ve velileri eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. Gezide her detay titizlikle planlanarak öğrencilerin eğitici ve eğlenceli bir deneyim yaşaması sağlandı.

İzmir’in tarihi dokusu ile keyifli anlar

Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Yetkililer, “Öğrencilerimizin farklı ortamları görmeleri, kültürel zenginlikleri tanımaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Geziye katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenciler, İzmir’in zengin tarihini tanıma fırsatını bulurken, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güzel anılar biriktirdi. Gezi, öğrencilerin hafızalarında unutulmaz bir deneyim olarak yerini aldı.