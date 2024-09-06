Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Özlem Özdil, Kula Belediyesi'nin organize ettiği bu özel gecede sahne alarak izleyenleri mest etti. Sazın Sultanı olarak anılan Özdil, sahnedeki enerjisiyle izleyicilerden tam not aldı.

2 saat süren aralıksız eğlence

Kula halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde, Özlem Özdil sevilen türküleri art arda seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren performans sırasında, alanı dolduran binlerce kişi türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Kula Belediyesi 1. Başkan Vekili Mahmut Çalık, konser arasında sahneye çıkarak Kula’nın sanat ve kültür açısından her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı. Çalık, Özlem Özdil’e Kula’nın tarihi evlerinin bir maketini ve Kula’ya özgü anlamlı hediyeler takdim etti.

Finalde Perdenin Ardındakiler

Kutlamaların son gününde gerçekleşen konserle, Kula’nın kültürel zenginlikleri bir kez daha ön plana çıktı. Özlem Özdil’in güçlü performansı ile başlayan gece, Perdenin Ardındakiler grubunun kapanış konseriyle sona erdi.