Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Kula Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar, 4 Eylül'de başlayarak, 8 Eylül'de ünlü sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona erecek.

Kurtuluş günü etkinlikleri başlıyor

Kula, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan etkinlikler, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile açılış yapacak. Ardından Hisarkapı mevkiinden başlayıp Kent Meydanı’nda sona erecek olan kortej yürüyüşü ile program devam edecek. Bu etkinlikler, ilçenin kurtuluş gününe anlam katacak.

Manuş Baba ile müzik şöleni

Kutlamaların ilk akşamı, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen konserler çerçevesinde ünlü sanatçı Manuş Baba, 4 Eylül Çarşamba günü Kula halkıyla buluşacak. Manuş Baba’nın özgün sesi ve duygusal şarkılarıyla Kula’da müzik dolu bir gece yaşanacak.

Geleneksel konser günleri

Kula’da geleneksel hale gelen konser günleri 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 5 Eylül Perşembe günü Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Özlem Özdil, Kulalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. 6 Eylül Cuma günü ise Perdenin Ardındakiler müzik grubu sahne alarak, rock müzik severlere coşkulu anlar yaşatacak.

Finalde Kıraç rüzgarı esecek

7 Eylül Cumartesi günü sahne alacak olan İnci Mercan, sevilen şarkılarıyla izleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Etkinliklerin finali ise 8 Eylül Pazar günü, Kıraç konseriyle yapılacak. Kıraç, güçlü sesi ve sahne performansıyla Kula’da iz bırakacak bir geceye imza atacak. Tüm etkinliklerin sunuculuğunu Aykut Pala üstlenecek.

Kula Belediyesi’nin önderliğinde düzenlenen bu etkinlikler, Kula’nın kurtuluşunun 102. yılını müzik ve eğlence dolu anlarla taçlandıracak. Kula halkı, 5 gün boyunca farklı müzik türleri ve sanatçıların performanslarıyla kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşayacak.