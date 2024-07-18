Manisa Valisi Enver Ünlü, ilçe ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Kula'da turizm potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan projeleri yerinde görürken, restorasyon faaliyetleri devam eden tarihi konaklarda da incelemeler yaptı.

Ziyaretleri esnasında tarihi Beyler Evi'nde bir nikah törenine denk gelen Vali Ünlü, beraberindeki Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz ile birlikte genç çiftin nikah şahidi olarak mutlu günlerine ortak oldu.

Manisa Valisi Enver Ünlü, ilçe ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte Kula'da çeşitli incelemelerde bulundu. İlk olarak Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz ve ilçe protokolü tarafından Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Jeopark alanı içerisinde bulunan Kula Peribacaları'nda karşılanan Vali Ünlü, burada turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceleyip ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

İhtişamlı görünümüyle Türkiye'nin 107. Tabiat Anıtı olarak ilan edilen ve Kula'nın tarihini yansıtan Peribacaları'nda hayata geçirilmesi planlanan projelerle Kula'nın turizm hareketliliğinin de artacağını ifade eden Vali Ünlü, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a renklerini veren Çakırca Sütun Bazaltlarını da ziyaret ederek, bölgedeki kaynakların turizme kazandırılması için yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kula'da tarımın yeni yüzü ve Ege Bölgesi'nin en büyük yatırımlarından biri olan ‘Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'da da incelemelerde bulunarak domates hasadı yapan Vali Ünlü, Kula ekonomisine can katacak bu projeyi geliştirmek için Manisa Valiliği, Kula Kaymakamlığı ve Kula Belediyesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Ziyaretler kapsamında Köprücüler Konağı, Essanlar Konağı, Bekirbeyler Konağı ve Beyler Evi'nde de incelemelerde bulunan Vali Ünlü, tarihi mekanlarda devam eden restorasyon çalışmaları ve turizm projelerini yerinde inceledi. Beyler Evi ziyareti esnasında bir nikah törenine denk gelen Vali Enver Ünlü, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz ile birlikte Durgut ailesinin kızı Handan ve Aydoğdu ailesinin oğlu Halil'in nikah şahidi olarak mutlu günlerine ortak oldu.

Vali Ünlü, ilçe merkezindeki son programında 2019 yılında meydana gelen elim bir olay sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin annesi Şengül, babası Süleyman ve ailesini ziyaret etti. Son olarak, ilçeye bağlı kırsal Sandal Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinleyen Vali Enver Ünlü, Kula halkının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, Kula'nın tarihi ve turistik yapısına büyük önem verdiklerini ve yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini vurguladı.

Vali Enver Ünlü'nün Kula'daki incelemelerine Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, belediye meclis üyeleri ve protokol üyeleri eşlik etti.