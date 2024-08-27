Türkiye, F-35 programından çıkarılmasının ardından hava gücünü güçlendirmek için çeşitli alternatifleri değerlendirirken, ABD'ye ilginç bir öneri sundu. İddiaya göre, Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini "kutulara koyarak" ABD'ye sunma teklifinde bulundu.

F-35 programından çıkarılmasının ardından Türkiye, havadaki yeteneklerini artırmak amacıyla farklı çözümler arayışına girdi. Bu çabalar arasında KAAN ve diğer insansız hava sistemlerinin geliştirilmesi gibi yerli projeler öne çıkarken, Eurofighter gibi uluslararası seçenekler de değerlendiriliyor. Ancak Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre Türkiye, F-35 programına yeniden katılmak için ABD'ye S-400 hava savunma sistemlerini “kutulara koyma” teklifinde bulundu.

Türkiye'nin teklifi ve ABD'nin şartları

Kulislerden gelen bilgilere göre, Türkiye, ABD’den 1 filo F-35 ve 1 filo F-35B (dikey iniş kalkış varyantı) talep ediyor ve bunun karşılığında Rus yapımı S-400 sistemlerini kutulara koyup ABD’nin denetimine açmayı öneriyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ocak ayında Türkiye'nin S-400 sorununu çözmesi halinde F-35 programına yeniden dahil olabileceğini belirtmişti.

S-400 sorununa alternatif çözümler

Türkiye’nin S-400 sorununu çözmek için başka alternatif yollar da düşündüğü belirtiliyor. Özellikle, S-400 sistemlerini Rusya’yı kızdırmadan Pakistan veya Hindistan gibi iyi ilişkiler içinde olduğu ülkelere satmayı değerlendirebileceği konuşuluyor.

F-35 programında Türkiye'nin durumu

F-35 programına 2002’de katılan Türkiye, 100 adet F-35 almayı taahhüt etmişti. Ancak Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin programdan çıkarılmasına neden olmasıyla, Türkiye'nin 6 adet F-35A uçağı Luke Askeri Hava Üssü’nde depoda bekletiliyor. Türkiye, programdan çıkarılmadan önce F-35 programının 2. Seviye ortağıydı ve uçağın birçok parçasını yerli firmalarla üretiyordu.