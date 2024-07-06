Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’yi müzeler şehri yapma doğrultusunda en önem verdiği müze olan, dünyada eşine az rastlanır, 13 milyon TL’yi aşkın maliyetli kayadan oyma Kültepe Müzesi’nin yapım aşamasında sona gelindiğini ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi’nde çalışmalar son yaklaşıldı.

Bağpınar Mahallesi Ormanözü Sokak’ta yer alan ve toplamda 3 bin 840 metrekarelik inşaat alanında çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “13 milyon TL’lik kadim Kültepe’nin kayadan oyma müzesinde sona gelindi. Heyecan verici ve büyüleyici Kültepe Müzemizin çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi, artık gün sayıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun eskiçağ tarihi hakkında bilgi veren en eski yazılı kaynaklar niteliğinde olan Kültepe’deki kazılarda elde edilen tabletlerin sergileneceği müzenin, bu anlamda tek müze olduğunu ve şehre değer katacağını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç açıklamasında şunlara yer verdi: “Kültepe’de 1948 yılından itibaren yürütülen kazılarda büyük çoğunluğu Asurlu tüccarlara ait çivi yazılı tablet arşivleri ortaya çıkarıldı. Bu belgeler Anadolu’nun eskiçağ tarihi hakkında bilgi veren en eski yazılı kaynaklardır. Bu boyutta ve nitelikte olup tek bir kazıya ait buluntuların sergilendiği tek müze özelliği taşıyan bu proje, kayadan oyma yapısıyla şehre değer katacaktır.”

Tarihi 6 bin yılı aşkın olan Kültepe Kaniş-Karum Örenyeri için yapımı planlanan Kültepe Müzesi’nin yaklaşık 13 milyon TL’ye mal olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Tarihi 6 bin yılı aşkın olan Kültepe Kaniş-Karum Örenyeri için yapımı planlanan Kültepe Tablet Müzemiz, 13 milyon 398 bin 850 TL, yani 13 milyon TL’yi aşkın bir maliyetle hayat buldu. İçerisinde 2 bin 595 metrekare sergi alanı, 235 metrekare idari ofisler-satış mağazası ve 200 metrekare kafeterya ile destek hacimlerine sahiptir” ifadelerinde bulundu.