Dünya çapında sergi ve ağırlama sektöründeki prestijli projeleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen Mondo-Dr Awards’tan birincilik ödülü ile dönen Efes Deneyim Müzesi için kutlama töreni düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Çevik, Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk katılım gösterdi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kültür Turizm Bakanlığı olarak son 22 yılda müzecilik alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Kültürel mirasımızın korunmasını sağlayacak, kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak çok değerli projelere hep birlikte imza attık. Bu kapsamda 2002 yılından günümüze kadar kıymetli eserleri modern müzecilik anlayışı ile sunan 69 müzeyi tamamen yeniledik 61 müzeyi ilk defa ziyarete açtık. Bunun sonucunda Türkiye müzecilik alanında dünyaya örnek gösterilen öncü ülkelerden biri haline geldi" dedi.

'Müze ve ören yerlerimize ziyaretçi rekoru kırmaya devam ediyoruz'

Müze binaları, yenilikçi sergi biçimleri ve eğitim çalışmalarıyla müzelerin dünyada parmakla gösterilen ve ödül alan kültür kurumları haline geldiğini belirten Yazgı, "Bugün itibariyle 213 müze ile 145 ören yerinde kültür mirasımızın önemli parçalarını oluşturan yaklaşık 3.3 milyon eserimizi korumakta ve sergilemekteyiz. Yakın zamanda ziyarete açtığımız Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Antalya Nekropol Müzesi, Denizli Kent Müzesi, Samsun Müzesi, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gibi birçok kıymetli eserleri halkımızla buluşturduk. İzmir'imiz de ise Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nı bir kültür sanat merkezi haline dönüştürüyoruz. İçerisinde arkeoloji müzemiz, resim heykel müzemiz, Atatürk İktisat Kütüphanesi, Türk dünyası müzik kütüphanemizle birlikte bir sosyal donatı alanına kavuşturduk. Çağdaş müzecilik anlayışının tüm gereksinimlerini karşılama konusundaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak müze ve ören yerlerimize ziyaretçi rekoru kırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında müze ve ören yerlerimizi 30 milyon 488 bin ziyaretçi ile buluşturduk. Bu yılın ilk ayında, turizm sezonumuzun başında olmamıza rağmen, bu rakam 14 milyona yaklaşmıştır. Sadece Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerimiz 650 bine yakın ziyaretçi ağırlamıştır. Bakanlığımızca yerli ve yabancı ziyaretçilerin antik kentleri gecede ziyaret edebilmelerini sağlamak amacıyla turizm değeri yüksek antik kentlerde gece müzeciliği uygulamasını hayata geçirdik. Ege ve Akdeniz kıyısı boyunca antik kentlerin turizm destinasyonuna dahil edilerek, turizm sezonunu 12 aya çıkarılmasına katkıda bulunacak bu uygulama Efes, Hierapolis, Patara ve Side ören yerlerinde tamamlanmış olup Olympos, Syedra, Perge, Aspendos’ta çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

'Efes Antik Kenti’ni 129 bin kişi ziyaret etti'

Çalışmaların bir sonucu olarak 2023 yılında yaklaşık 2.2 milyon ziyaretçi ağırlayan Efes Ören Yerinin 2024 yılının ilk ayında 1 milyon 150 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Yazgı, "Geçtiğimiz haziran ayında Efes Ören Yerine gerçekleşen 322 bin civarındaki ziyaretçi sayımızın 81 bini gece müzeciliğinde ziyaret etmiştir. Bayram tatilinde sadece 129 bin ziyaretçi Efes Antik Kenti ziyaret etti. 32 bini gece müzeciliği kapsamında saat 19.00’dan sonra ziyaret etti. Müzelerimiz son yıllarda yangın, deprem gibi birçok afetlerle sınandı. Mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu sınavlardan da yüzümüzün akıyla çıktık. Ülkemizde müzenin geliştirilmesi noktasındaki en önemli paydaşlarımızdan biri de tabii ki özel müzelerimiz. Yaklaşık Türkiye'de 417 tane özel müzemiz var. 2023 yılında 14 milyonu aşkın ziyaretiyle kendilerini tebrik ediyorum. Özel müzelerimiz aldıkları ödül ve gösterdikleri başarılar ile ülkemizi gururlandırmaktadır" dedi.

'İstihdam sağlamayı hedefledik'

Önemli projelerden olan Geleceğe Miras projesine ilişkin konuşan Yazgı, "Bu, ülkenin sahip olduğu ve tarihe ışık tutan değerlerimizi gün yüzüne çıkartılarak koruma ve restorasyon çalışmaları ile gelecek nesillere aktarılmasını sağlanması yönünde başlatılmış çok özel bir projedir. Ülkemizin kültür turizm potansiyelini artırmayı ve arkeoloji sanat tarihi mezunu gençlere istihdam sağlamayı hedefledik. Bu kapsamda Geleceğe Miras Sonsuz Efes projemiz ile 160 yıllık bir arkeolojik kazı geçmişine sahip, dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na başta olmak üzere birbirinden kıymetli kültürel hazinelere ev sahipliği yapan Efes Antik Kenti’nin arkeolojik değerlerini yoğun kazı ve restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler ile buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'Efes Deney Müzesi'nin başarısı ülke olarak öncü bir konuma sahip olduğumuzu gösterdi'

Yapılan çalışmaların hem bölgenin kalkınmasına hem de antik kentin mevcut turizm potansiyelinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını söyleyen Yazgı, "Bu çalışmaların yanında günümüz içerik, tasarım ve teknolojinin mümkün kıldığı en yüksek standartlar kullanılarak, ziyaretçilerimize tarihi yeniden yaşama hissi veren dijital deneyim müzeleri projemizi, Efes Deneyim Müzesi ve Ayasofya tarihiyle deneyim müzesi örnekleriyle 2023 yılında hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda bu müzelerin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kurumlarından, sanatçı ve uzmanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından tasarlanan Efes Deneyim Müzesi, teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanılarak bizlere Efes'in altın çağındaki gündelik hayatı, ticareti, sanatı ve mimariyi birebir deneyimleme olanağı sunmaktadır. Türk müzeciliğine yeni bir akım getiren deneyim müzelerinin yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi, hayranlık uyandırdığını memnuniyetle görmekteyiz. Bunun bir sonucu olarak Efes Deneyim Müzesi'nin teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en saygının ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards Müze kategorisinde birincilik ödülünü almasının sevincini burada sizlerle paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada deneyim müzeciliğinin tarih anlatımıyla harmanlayan ilk müzelerden biri olan Efes Deneyim Müzesi'nin bu başarısı ülke olarak uluslararası alanda ne kadar değerli ve öncü bir konuma sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" sözlerine yer verdi.