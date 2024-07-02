ARDAHAN (AA) - Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Kars'ın gelecek sene Kültür Yolu Festivaline dahil olmasını istediklerini söyledi.

Gökdemir, "5. Medya, Kültür-Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Kars ve Ardahan'a düzenlenen gezide AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kültür sanat muhabirleri ile şehirlerin kültürel ve tarihi yönlerini yerinde incelediklerini belirten Gökdemir, "Kars ve Ardahan'da bir farkındalık yaratmak istedik. Kars kış turizmiyle ünlü bir ilimiz. Kars'ın dört mevsimde ziyaret edilebileceğini göstermiş olduk." dedi.

Türklerin Anadolu'ya açılan ilk kapısı Ani Ören Yeri'ni gezerek tarihsel ve stratejik değerini yerinde öğrendiklerini söyleyen Gökdemir, Kars'ta Peynir Müzesi, Harp Müzesi, Ardahan'da Kent Müzesi ve Damal Bebek Müzesi gibi mekanları da ziyaret ettiklerini belirtti.

Gökdemir, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 40 ilimizde yaklaşık 500 muhabir arkadaşımızla "Medya, Kültür-Sanat ve Turizm Buluşmaları"nda bir araya geldik. Muhabirlerimiz ziyaretlerinden sonra illerimizdeki tarihi ve kültürel değerlerimizi kamuoyuna anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu'nun üzerinde durduğu iç turizmi 81 vilayete yayma çabasına katkı sağlamış oluyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle Kültür Yolu Festivallerine giden yolda gazetecilerimizle bu festivallerin ön ayağını yapmış oluyoruz. Gelecek sene Kars'ın Kültür Yolu Festivaline dahil olmasını istiyoruz. Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ta Kültür Yolu Festivalini yapmak ve Devlet Tiyatrolarının bölge müdürlüğü açmasını istediklerini belirtti. Biz de şehrin sanatsal etkinlikleri kaldıracağını düşünüyoruz."

- "Kültür sanat muhabirlerinin destinasyon haberlerine önem vermelerini istiyoruz"

Gökdemir, medya organlarının kültür sanat haberlerine ağırlık vermelerinin gerekli olduğunu belirterek, "Ülkemizin her bir şehri ayrı bir kültür hazinesi. Bundan dolayı kültür sanat muhabirlerinin sanat haberi kadar, destinasyon haberlerine de önem vermelerini istiyoruz. Gezilere muhabirlerimizi götürüyoruz ki, haberlerinde illerin değerlerine ilişkin bilgileri okuyucularına sunsunlar." dedi.



