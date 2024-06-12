Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanında önemli bir adım daha atarak, tarihi Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda düzenlenecek olan resim, akıl ve zeka oyunları kursları için kayıtların başladığını duyurdu. Merkezefendi Belediyesi'nin ilçe genelindeki faaliyetleri arasında öne çıkan bu proje, Denizli'ye yeni bir kültürel ve sanatsal soluk getiriyor.

Denizli'ye kazandırılan Aktif Yaş Alma Merkezi'nin üçüncüsü olan Hacı Hızır Salih Efendi Konağı, tarihi bir mekanda kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan resim, akıl ve zeka oyunları kurslarına katılmak isteyenler için kayıtlar başladı. Başvurular, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda şahsen yapılacak ve 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Kurslar, tarihi dokusuyla büyüleyen Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda gerçekleşecek olup, katılımcılara keyifli ve öğretici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu özel ortamda, resim sanatıyla ilgilenenlerin yanı sıra akıl ve zeka oyunlarına meraklı olanların da becerilerini geliştirebilecekleri bir platform sunulacak.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 8 662 numaralı çağrı merkezini arayarak veya Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nı ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirler. Bu projeyle Merkezefendi Belediyesi, kültüre, sanata ve sosyal etkileşime katkı sağlamaya devam ederken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.