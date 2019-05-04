10 bin DEÜ'lü Zakkum ile coştu

Dokuz Eylül Üniversitesi Bahar Şenliği’nin ikinci gününde sahne alan Zakkum öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Öğrenciler, yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zakkum’un şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bahar Şenliği, ikinci gününde Zakkum konseri ile devam etti. Tınaztepe Amfi tiyatroda 10 bini aşkın DEÜ’lünün katıldığı konserde sevilen parçalarını seslendiren Zakkum grubunun solisti Yusuf Demirkol, 3 yıl aradan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konsere Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Doğru, Zakkum grubu adına solist Yusuf Demirkol’a teşekkür plaketi ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı seramik tabak hediye etti.

Bahar Şenlikleri’nin öğrencilerin üniversiteye olan aidiyetlik duygusunu artıran en önemli etkinliklerden biri olduğuna dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemizde 3 yılın ardından düzenlediğimiz Bahar Şenliğinin ikinci gününde gençlerin severek dinlediği Zakkum grubunu ağırladık. Amfi Tiyatroyu dolduran 10 bini aşkın mensubumuz şarkılara hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti. Böyle etkinlikler öğrencilerimizi ve mensuplarımızı bir araya getirerek bağ kurmalarını ve üniversitemize duydukları aidiyetlik duygularını artırmayı sağlıyor” dedi.

Engelsiz gençlik şöleni

Konserin öncesinde ise Engelsiz Gençlik Şöleni gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Ampute Futbol Takımı ile öğrenci takımının karşılaştığı futbol maçı 2-2 berabere bitti. Karşılaşmanın devre arasında ise öğrenciler boya savaşları ile eğlendiler. Engelsiz parkur yarışlarının da gerçekleştirildiği şölen, Ali Türk’ün mini rap konseriyle son buldu.