10 bin kişiye çiğ köfte ikramı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali, 11-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

İzmir'de faaliyet gösteren Şanlıurfa Federasyonu (ŞANFED), 9 Ekim tarihinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda, Festival Tanıtım Gecesi düzenleyecek. Gecede 10 bin kişiye çiğ köfte ikram edilecek, Urfa Sıra Gecesi düzenlenecek.

İsot bizimdir

İzmir'de bulunan Şanlıurfa Federasyonu (ŞANFED) Başkan Yardımcısı ve Festival Yürütme Komitesi Başkanı Remzi Kasanoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Şanlurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği yetkiyle Urfa'da düzenlenecek festivalin İzmir'de tanıtımını yapacağız. Urfa'nın lezzetlerini Türkiye ve dünyaya duyurmak istiyoruz. ŞANFED olarak aldığımız kararla Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 10 bin kişiye çiğ köfte ikram edip, Urfa Sıra Gecemizi canlandıracağız. İsot bizimdir, isotumuzu kimseye bırakamayız. Bir çok ilimiz Şanlıurfa'nın lezzetlerinin patentini almak istemektedir. Türkiye'de İsot'un Urfa'ya ait bir tad olduğunu duyurmak istiyoruz. 9 Ekim Çarşamba günü düzenleyecğimiz etkinliğe İzmirliler'i davet ediyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa'da 11-13 Ekim tarihlerinde festivale katılanları dopdolu bir program bekliyor.

Kortej yürüyüşü ile başlayacak etkinliklerde kapsamında, Şanlıurfa Lezzetleri Sergisi, Tarladan Sofraya İsot Serüveni, Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi, Halk Konserleri, Urfa'nın En İyi İsotu Yarışması, Leğeni Al Gel Çiğköfte Şenliği, Mahmut Tuncer Konseri gerçekleştirilecek.