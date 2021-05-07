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“10 Dakika Engelli”nin sonuçları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “10 Dakika Engelli” konulu ulusal kısa film yarışmasının sonuçları belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödül alanları kutlayarak “Engelleri birlikte aşacağız” dedi

“10 Dakika Engelli”nin sonuçları belli oldu
07 Mayıs 2021 Cuma 11:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın “10 Dakika Engelli” temasıyla düzenlediği Engelsiz İzmir 4. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın sonuçları belli oldu.  Birincilik ödülünü Özer Kesemen’in “Aşk” filmi alırken, ikincilik ödülünü Mustafa Yılmaz’ın “Hülya - Tatlı Bir Rüya” filmi, üçüncülük ödülünü ise Erdi Tokol’un “Yüzük” filmi aldı. Segah Gümüş’ün “Tutunanlar” filmi ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yarışmada ödül alanları kutladı. Ayrıca yarışmaya katılan herkese ayrıca teşekkür eden Başkan Tunç Soyer, bu organizasyonların farkındalık yaratmak konusundaki öneminin altını çizerek “Engelleri birlikte aşacağız” dedi.

27 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan “Kolokyum ve Ödül Töreni”nin tarihi pandemi koşullarına göre belli olacak.

Yarışmanın amacı, engellilerin kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılığa sahip olan yurttaşların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlamak olarak açıklanmıştı. Yarışmanın birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 15 bin, üçüncülük ödülü 10 bin, jüri özel ödülü ise 5 bin lira olarak belirlenmişti. 18 yaş ve üstü olmak üzere tek kategoride düzenlenen yarışmaya 11 film katılmıştı.

Jüride kimler var?

Asil Jüri Üyeleri: Yönetmen Türkan Derya, Oyuncu Yiğit Özşener, Görüntü Yönetmeni Meryem Yavuz, Yazar-Yönetmen ve Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Tan Tolga Demirci, Sinema Yazarı Engin Ertan.
Yedek Jüri Üyeleri: Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk, Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Hakan Ergin, TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü Kurgu Yönetmeni Erdem Çelik.
Danışman Jüri Üyesi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay.
Raportörler: İBB Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personelleri Emine Uysal Berger, Erdem Denizlioğlu.

Etiketler; #izmir #engelli #10 dakika engelli
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