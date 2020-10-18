12 yaşında sergi açtı

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji 7'nci Sınıf Öğrencisi Derya Naz Deniz, ilk kişisel sergisini Kültürpark İzmir Sanat Galerisi'nde beğeniye sundu.

Küçük yaşlardan beri sürdürdüğü resim çalışmalarının yanısıra lisanslı yüzücü olarak da derecelere sahip olan Deniz, imgesel, düşünsel ve sürrealist temaları işliyor; tuval üzerine yağlı boya eserler üretiyor. 2017 yılından bu yana ressam Mazhar Toğrul ile birlikte çalıştığını ve pandemi sürecinde tablolarına daha çok vakit ayırabildiğini söyleyen Derya Naz Deniz, ilk kişisel sergisinde kendi hayal dünyası ve doğa manzaralarını içeren 29 eserini sanatseverlerle buluşturduğunu dile getirdi.

Işığı iyi kullanıyor

Deniz, resim sanatının kendisinde bir tutku olduğunu ve başta ailesi ve ressam Mazhar Toğrul olmak üzere kendisine destek olan ve serginin açılışında yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Yaklaşık 3 yıldan beri Derya Naz Deniz ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Ressam Mazhar Toğrul da şunları söyledi: “Derya, atölyemizdeki ilk çalışmalarına ilk yıl teknik formasyonuna yönelik reprodüksiyon çalışmalarından sonra imgesel orijinal çalışmalar yapmaya başladı. Hayal gücünü tuvale çok iyi yansıtabiliyor. Işığı iyi kullanması, isabetli renk seçimleri resimlerdeki estetik üstünlüğü sağlıyor. Kendisine bundan sonraki sanat çalışmalarında da başarılar diliyorum” Genç ressam Derya Naz Deniz'in sergisi 27 Ekim tarihine dek İzmir Sanat Galerisi'nde gezilebilir.