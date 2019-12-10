123 ülke, Gezgin Oskar'ı kazandırdı

İzmirli eczacı Hatice Güleç, Türkiye Gezginler Kulübü tarafından 'Altın Gezgin' ödülüne layık görüldü. Bugüne kadar gezdiği 123 ülke ile en çok ülke gezen gezginlere verilen 'Altın Gezgin' ödülünü almaya hak kazanan Güleç, 'Atatürk'ün biz kadınlara verdiği hakla seçerim, seçilirim, dünyayı da gezerim' dedi

Altın Gezgin ödülünü, Türkiye Gezginler Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen törenle Dernek Başkanı Prof. Dr. Orhal Kural'ın elinden alan Güleç, seyahat etmeyi çok sevdiğini, daha önce 110 ülkeyi gezdiği için kendisine 'Gümüş Gezgin' ödülü verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Dernek, 110 ülkeyi seyahat eden gezginlere 'gümüş', 110-140 arası 'altın', 140-170 arasında ülkeyi gezenlere de 'platin' gezgin ödülü veriyor. 'Gezgin Oskar'ı ödülünü almam mutluluk verici. Bir Türk kadını olarak Atatürk'ün biz kadınlara verdiği eşit haklar sayesinde 42 yıldır 5 kıtayı gezdim. Bu ödül benim için çok anlamlı. Ben de Ata'mızın kadınlara layık gördüğü hakları sonuna kadar kullanıyor, seçerim, seçilirim, dünyayı da gezerim diyorum. Amacım salt gezmek değil, farklı coğrafyalarda soluklar almak, kültürlere sızmak ve bilgilenirken de bir yandan eğlenmektir. Ben atalarımızın çok okuyan değil, çok gezen sözünü kendime şiar edindim."

Zekaya çok faydalı

Hiçbir şeyin zekayı seyahat etmek kadar geliştirmediğini de kaydeden Güleç, "Seyahat için yapılan yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır. Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş biri olarak dönmek, gerçek bir mucizedir. Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder. Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur" şeklinde seyahate ilişkin ünlü düşünürlerin söylemlerini hatırlattı.

Para harcayarak zenginleştirir

Güleç, ünlü düşünürlerin önerilerini de şöyle özetledi: "Senede bir kez daha önce hiç görmediğiniz bir yere gidin. Her şey kötüye gittiğinde kendinize bir tatil ısmarlayın. Seyahatin önündeki engel olan kapı eşiğini aşın. Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir. Ne kadar uzağa giderseniz, kendinize o kadar çok yakınlaşırsınız. En uzun yolculuklar bile tek adımla başlar. Seyahat insanı alçak gönüllü yapar. Size dünyada ne kadar küçük bir yer işgal ettiğinizi görmenizi sağlar." n Nigar NaK

Türkiye'nin güzelliği ayrı

Seyahat ettiği ülkelerin değerlendirmesini de yapan Güleç, "Ben Türkiye kadar güzel bir ülke görmedim. Bunu söylerken bile duygulanıyorum. Dört mevsimin bir arada yaşandığı her tarafı ayrı güzellikte olan bir ülke göremedim. İnsanımız da diğer ülkelere göre daha konuk sever ve kibar. Turizm sektöründe eğitim düzeyinin artmasıyla, Türk insanının mertliği, dürüstlüğü ve nezaketinin daha da ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi. İzmir'de eski belediye ve il genel meclisi üyelerinin bir araya gelerek kurduğu Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlenen Hatice Güleç, 2007-2013 yılları arasında Panama'nın Türkiye Fahri Başkonsolosluğu'nu yapmıştı. Evli ve iki çocuğu bulunan Güleç, şu anda serbest eczacılık yapıyor.