1919 ruhu Konak’ta canlandı

Kuvayi Milliye Hareketi’nin 100’üncü yılı nedeniyle Konak Belediyesi ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) iş birliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bir konser düzenlendi. Nazım Hikmet’in yazdığı Kuvayi Milliye Destanı’nı notalarla birleştiren Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki ‘Kuvayi Milliye Oratoryosu’ (AASSM) aynı zamanda dünya prömiyerini de yaptı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur oratoryoyu, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, meclis üyeleri ve 100'üncü yıl konseri için salonu dolduran sanatseverlerle birlikte izledi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Batur, 15 Mayıs 1915 tarihinde İzmir’in Yunan ordusu tarafından işgal edildiğini ve gazeteci Hasan Tahsin’in ilk kurşunu attığını hatırlatarak, “Yürekli, vatansever, cesur gazeteci Hasan Tahsin’i anlayıp, bir kez daha saygıyla eğiliyorum” dedi.

Unutmayacağız, unutturmayacağız

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bugün İstanbul’dan Samsun’a Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi Anadolu’dan başlatmak üzere yola çıkmıştı ve şu anda yoldaydı. Özellikle kurtuluş mücadelesinden sonra yine kurtuluşun en önemli simgelerinden biri Konak veya Atatürk Meydanımızda 9 Eylül 1922’de kurtuluş mücadelemiz sona erdi. Bu mücadelenin 100’üncü yılındayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Biz, yüz yıl da geçse, iki yüz yıl da geçse Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun bize emanet ettiği Cumhuriyeti hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” diyen Başkan Batur konuşmasını "Her şey güzel olacak” diyerek bitirdi. Batur’a konuşmasının ardından İZDSO Müdürü Nuri Dengiz gecenin anısına bir plaket sundu.

Şef Orçunsel eserini İZDSO’ya adadı

Dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet’in 1939 yılında yazmaya başlayıp 1941 yılında tamamladığı ve 7 Bap’tan (bölüm) oluşan Kurtuluş Savaşımızı anlatan ‘Kuvayi Milliye Destanı’nın anlatıcısı ise Çukur dizisinde Mahsun rolüyle tanıdığımız oyuncu Berkay Ateş’ti. Kuvayi Milliye Destanı’nı müzikle birleştirerek oratoryosunu yazan Şef Orçun Orçunsel aynı zamanda oratoryonun dünya prömiyerini de İzmir’de yapmış oldu. Şef Orçun Orçunsel Kuvayi Milliye hareketinin 1919’da Samsun’da başlayıp, 1922’de İzmir’de sona ermesi nedeniyle oratoryonun seslendirilmesini ilk kez İzmir’de yaptı. Eserini İZDSO için yazan ve İZDSO’ya adayan Orçun Orçunsel, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.