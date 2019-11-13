2 yaka Kısa Film Festivali 23 Kasım'da başlıyor

Dijital Film Atölyesi'nin (DFA), Kültür için Alan desteğiyle düzenlediği Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali (2YKFF), zengin seçkileri ve özgün etkinlikleri ile 23 Kasım Cumartesi günü İzmirlilerin karşısına çıkıyor.

2010 yılından bu yana İzmir'deki sinema profesyonelleri ve meraklıları için kısa film yapım atölyeleri ve sinema odaklı etkinlikler düzenleyen ve kısa film yapımcıları için destek projeleri geliştiren DFA'nın yürüttüğü festival, bu yıl ilk kez yapılacak. Bol ödüllü "Patision Avenue" filmi ile açılacak festivalde, gösteriminin ardından filmin yönetmeni Thanasis Neofotistos'la bir söyleşi gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki konuğu, 2017 yılında Atina'da film profesyonelleri tarafından kurulan ve kolektif olarak yürütülen bir mobil sinema ve film festivali yapılanması olan Balkan Can Kino (BCK). İşitsel ve görsel sanatlara alternatif yaklaşımlara odaklanan BCK, bugüne dek birçok kısa ve uzun metrajlı, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon filmin gösterimini yapmış. Ayrıca her yıl açık tartışmalar, gösterimler ve sanat enstalasyonlarından oluşan etkinliklerle bir sempozyum da düzenlemekteler.

Ekran, Koltuk, Remix ve Artı olmak üzere dört ana bölümden oluşan festivalin teması; "Farklılığımız, Çeşitliliğimiz ve Hassasiyetimiz". Bu tema çerçevesinde bir araya getirilmiş birbirinden ilginç seçkileriyle 2YKFF, farklı, zengin ve alışılmadık bir butik festival deneyimi sunmayı hedefliyor.

19 farklı ülkeden 34 film

Festivalin gösterim bölümünü oluşturan Ekran, 19 farklı ülkeden 34 filmden oluşan beş ayrı seçki ve bir retrospektifle izleyiciyle buluşuyor. Bunlar içerisinde yer alan Beyaz, Gri ve Siyah seçkiler 93 ülkeden 1500 filmin değerlendirilmesi sonucu oluşturuldu. Festival konuğu Balkan Can Kino'nun hazırladığı" Yunan Sinemasında Çeşitlilik" başlıklı seçki ve Zehra Cerrahoğlu'nun küratörlüğündeki İzmir Üniversite Filmleri Seçkisi ise ana seçkinin yanında yer alıyor. Festivalin bu yılki retrospektif kısmında ise çalışmaları Amerika ve Avrupa'daki birçok festivalde gösterilen İlhami Tunç Gençer'in Retrospektifi var. Koltuk bölümünde ise: üç farklı panel yapılacak. 24 Kasım'da Sertaç Koyuncu ve Yağmur Şahin'in kuir sinemayı tartışmaya açacakları "Gurur İle Küfür Arasında Kuir Sinemanın 2 Yakası", 26 Kasım'da BCK'nın kurucularından, Dimitra Mitsaki ile film küratörü Marianna Kaplatzi'nin konuşmacı olduğu "Alice Guy Blaché'dan Günümüze Sinemada Kadın Çalışanlar" ve 27 Kasım'da da Derya Efe ve Berkay Hasbay'ın kısa filmin sinemadaki yolculuğu üzerine konuşacakları "Sinemanın Kısaları: Özgür, Bağımsız ve Yaratıcı" panelleri olacak.

Remix Video Atölyesi

Remix bölümünde Hande Zerkin yönetiminde "Buluntu Görüntüler ile Remix Video Atölyesi" yapılacak. Katılımcıların sinema tarihinin ilk kurmaca film yönetmeni Alice Guy Blaché'ın filmlerinden görüntülerle çalışarak üreteceği remix videolar, festivalin Ekran bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Açılış ve kapanış etkinliklerini çerçeveleyen ARTI bölümünde ise açılış filminin gösterimi ve yönetmen söyleşisini takiben caz seçkileriyle Bağcan Güneş Duo'yu sahne alacak. Kapanışta ise VILAIN'in video ve müzik performansı yer alıyor. 23 - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak Festival ile ilgili tüm bilgilere ve festival programına www.2yakakisafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.