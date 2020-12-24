2021 Kültür Zirvesi’nin logosunu İzmirliler belirledi

2021 yılında İzmir’de yapılacak dünyanın en önemli kültür etkinliklerinden Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nin logosunu İzmirliler seçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ankette oyların yarısından fazlasını alan tasarım etkinliğin logosu olarak kullanılacak

Rusya’nın Kazan ve Meksika’nın Merida kentlerini geride bırakarak 2021’de Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hak kazanan İzmir, dünyanın önde gelen kültür üreticilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Zirve için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan ve Biz İzmir dijital platformu üzerinden oylamaya sunulan üç logodan hangisinin kullanılacağı ise İzmirlilerin oylarıyla belirlendi. 6 bini aşkın kişinin oylamaya katıldığı ankette birinci olan logo oyların yüzde 56’sını aldı. Zirve’nin 10 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi bir oturumla başlatılması, İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eşzamanlı olarak 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında yüz yüze oturumlarla devam edip tamamlanması plan lanıyor.

Kültür alanında küresel bir aktör olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterilen yoğun çaba ve titizlikle hazırlanan başvuru dosyası sayesinde İzmir, Tataristan’ın Kazan ve Meksika'nın Merida şehirlerini geride bırakarak 2021 Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) tarafından kültürün sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Kültür Zirvesi önceki yıllarda İspanya’nın Bilbao, Güney Kore’nin Jeju ve Arjantin’in Buenos Aires kentlerinde düzenlenmişti.

Küresel düzeyde kültür politikaları ve kültüre ilişkin gündemlerin tartışıldığı Kültür Zirvesi ile İzmir’in kültür alanında küresel bir aktör olarak tanınması hedefleniyor. Dünyanın önde gelen kültür üreticileri, sanatçıları ve kanaat önderlerini bir araya getirecek zirve ile İzmir’in kültür kenti hedefinde önemli bir aşama kaydedeceği öngörülüyor.