“2022” sergisi Kültürpark’ta açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle seramik sanatçısı Pervin Özdemir ve Kil Stüdyo Çalıştay Grubu’nun “2022” temalı sergisi Kültürpark’ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i temsilen katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, İzmir’in kültür sanat alanında öncü bir kent olması için adımlarını hızlandırdıklarını belirtti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle seramik sanatçısı Pervin Özdemir ve Kil Stüdyo Çalıştay Grubu’nun İzmir Kültürpark’taki Pakistan Pavyonu Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Salonu’nda “2022” temalı sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, Başkan Tunç Soyer’in sanata ve sanatçılara verdiği önemle İzmir’in kültür-sanat alanında öncü bir kent olması için atılan adımların hızlandığını söyleyerek “Bu kapsamda pek çok sergi salonu ve kültür merkezi kente kazandırıldı. Kültürpark’ta bulunan Pakistan Pavyonu da sergi salonu olarak kentin kültürel etkinliklerine açıldı. Topluma seramik sanatını sevdirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan Pervin Özdemir Kil Çalıştay Grubu’nun ve çok değerli sanatçı Pervin Özdemir’in eserlerine bu özel mekanda ev sahipliği yapmaktan ve eserleri İzmirlilerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sanata verilen değer aydınlanmanın özüdür

42 yıldır ulusal ve uluslararası alanda sergilere imza atan Pervin Özdemir ise konuşmasında, son iki yıldır dünya genelinde yaşanan zor günlerin kısmen geride kaldığını söyleyerek “Rola May’in dediği gibi sanatçılar insan evladının kafa tutma gücünün taşıyıcılarıdır. Dünyada sanata verilen değer aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın özünü oluşturur. Biz ahenksizliğin ortasında biçimi, ayrımcılığın ortasında insan sevgisini, karanlığın ortasında aydınlığa çıkan kültürel birikimleri seramik malzemeleri ile dışa vurmaya çalışıyoruz” dedi.

Sergi 1-10 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergide Pervin Özdemir tarafından seçilen ve bugüne kadar 14 karma sergide bir araya gelmiş 41 katılımcının eserleri yer alıyor.