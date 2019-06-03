30 yıldır özgürlüğün peşinde

Doğup büyüdüğü Adapazarı'ndan çantasını sırtlayıp çıkan 'Özgür Baba'nın hikayesi Hindistan'a uzanıyor. Yaklaşık 5 yıl önce ziyaret için geldiği Türkiye'de kalmaya karar veren Özgür Baba, 30 yıllık gezgin hayatında hiç otelde kalmamış. İlgililerinin tanıdığı gezgin müzisyene, Avrupa'dan da konser davetleri geliyor.

Halil Özcan -- Adapazarı'nın Akyazı ilçesinde doğup büyünen 'Özgür Baba' lakaplı ve herkes tarafından böyle bilinen Hikmet Yılancı, ismini ilk defa zikrettiğini söyledi. Gerçek ismiyle değil de Özgür Baba olarak kalmak istediğini belirten gezgin müzisyenin hayatı filmlere konu olacak cinsten. 20 yaşındayken Akyazı'da bulunduğu yerden sıkıldığını söyleyen Özgür Baba, gezmeye karar verir ve çantasını alıp çıkar. Ege'nin en uç kısımlarına kadar indikten sonra Akdeniz'e geçen Özgür Baba, o günleri şöyle anlattı:

"Üniversite okumadım. Okul sistemini hiç bi zaman benimseyemedim. Çantamı alıp çıktım. Çoğunluğu yürüyerek geçen bir yolculuktu. Ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim de yoktu. Kendimi de anlamaya çalıştığım bir yolculuktu bu. Birikimim yoktu, becerim yoktu. Yolculuk sırasında birçok kişiyle tanıştım. El becerisi iyi olan, hayata daha geniş persbektiflerde bakan insanlarla tanıştım. Onlardan bir şeyler öğrendim. Yürüyüşüme devam ettim ve bir süre sonra yolda tanıştığım insanların yanına geri döndüm. El sanatlarını öğrendim."

İşler müziğe engel oldu

İlk gençlik yıllarında çıraklık yaparken biriktirdiği harçlıkla kırık bir saz satın alan ve müziğe merak salan Özgür Baba, "Gövdesi çatlak bir saz aldım param ona yetmişti. Biraz onla oyalandım. Ondan sonra müzik benim hayatımdan çıktı. Hayatımı idame ettirmem gerektiği için çalıştığım işler buna engel oldu. Takı yaparak, deri işleyerek hayatımı devam ettirmeye çalıştım. Hem gezerek hem de bu el sanatlarıyla geçimimi sağlamaya çalışarak 10 yılım geçti. Sonra tanıştığım bir iki müzisyenin etkisiyle yeniden müziğe başladım. Kendime gitar ve bağlama aldım." diye konuştu.

O dönemde Hint müziğine ilgi duyan Özgür Baba, Hint telli çalgılarına merak duymuş ve bu duygularla kendini bir anda Hindistan'da bulmuş. Hindistan'da yaşadığı 10 yılı özetle şöyle anlatıyor:

"Buradan giderken hayal ettiğim gibi bir yaşamı bulamadım. Perküsyona ilgim vardı ama Hindistan'daki ustam cura çalmamı, buna daha yatkın olduğumu söyledi. Müzikte yavaş yavaş ilerledim. Hint tellilerine ilgim vardı ama onda da ilerleyemedim. Kendi enstrümanlarımla müzik yaptım. Hindistan'da çok müzisyen var. İlk gittikten sonra bir iki yıl içinde Hindistan'ın çeşitli yerlerinde binlerce insana konser vermeye başladık. Ben orada sürekli yaşamaya başladım ve Himalaya'nın dağ köylerinden birinde küçük bir ev inşaa ettim kendime orada kaldım. 5 yıl önce Türkiye'ye döndüm. Aslında birkaç aylık bir ziyaret için gelmiştim ama burada çok güzel bir ortam ve hareketlilik buldum. Türkiye'de kalmaya başladım ve müzik çalışmalarımı burada sürdürdüm ve devam ediyorum."

Konserleri var

Emiralem Çevre ve Dayanışma Platformu'nun etkinliğinde tanıştığımız Özgür Baba, İzmir'e konser için geldiğini, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davet aldığını söyledi. Bu yaz, ön hazırlıkları ve kontratları hazırlanmış Avrupa'da 3 konseri olduğunu belirten Özgür Baba, "Belçika'da 2 konserim var ardından İskoçya'ya geçeceğim. Daha çok tek ama gurup olarak da konser veriyoruz. Grup olarak çalışmalarımız da sürecek." dedi.

Tamamen gezgin yaşadığını anlatan Özgür Baba, şöyle davam etti: "Sürekli kaldığım bir yer yok. 30 yıldır bu şekilde yaşıyorum ve bu benim için zor olmuyor. Artık tanınan biriyim ve çevrem var. Onun için kalacak yer konusunda zorlanmıyorum, İmeceevi'nde olduğu gibi ağırlanıyorum. Otelde hiç kalmıyorum. Geçimimi müzikle sağlıyorum. Herkes beni 'Özgür Baba' olarak bilir. Bu şekilde tanındığım için böyle devam ediyorum. Gerçek ismimi bu zamana kadar hiçbir yerde söylemedim."

Ezber bozan tarzıyla tanınan Özgür Baba, 30 yıldır saçını sakalını kesmediğini söyledi. Yere kadar uzanan rastasıyla uzun yıllar yaşadığını kaydeden gezgin müzisyen, "Sırf ezber bozucu olmak için taşıdım ama bir gün artık dayanamadım ve 'Yeter' deyip kestim attım." diyor.

Hayatta hiçbir zaman büyük beklentiler içine girmediğini ifade eden Özgür Baba, konserlerini bir kurum ya da kuruluş belirlemiyorsa bağışla yaptığını ama mekan biletliyse ücreti davet eden kurumun belirleridiğine dikkat çekti.

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da milyonların dinlediği Özgür Baba'nın konser etkinliklerine yine sosyal ağ facebook üzerinden de ulaşılabiliyor. Önümüzdeki günlerde Eskişehir-İzmir-Fethiye'de konserleri var.

Özgürlüğü hayat felsefesi haline getirmiş insanlarda genelde aile arka planda kalıyor ancak Özgür Baba'nın, Adapazarı'nda yaşayan annesi, Avrupa'da yaşan 2 kardeşi ve Türkiye'deki 2 kardeşiyle arası çok iyiymiş. "Kendimle barışık olduğum için herkesle geçinebiliyorum." diyen Özgür Baba'nın 30'lu yaşlarda başından bir evlilik geçmiş ve uzun sürmemiş. Gezgin hayatından çok memnun ve bu şekilde yaşamaya devam edeceğini söylüyor.