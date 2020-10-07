40 yıllık 'Yolculuk'

Fransız seyyah ve fotoğrafçı Ferrante Ferranti’nin "Yolculuk" adlı fotoğraf sergisi Ekim ayında eş zamanlı olarak Institut français Türkiye’nin Ankara, İstanbul ve İzmir salonlarında sergilenecek.

Birbirinden farklı eserlerden oluşan üç sergi böylelikle bir bütünü oluşturacak. 1980’de henüz yirmi yaşında keşif yolculuklarına başlayan Ferrante Ferranti, köklerinin peşinde ilk önce "Güneş Ülkesi” Sicilya’ya, ardından Yunanistan’a gider. 1981 yılında Mısır gezisinde İslam sanatına ilgi duyan Ferranti fotoğrafçı olmaya karar verir. Aynı yıl, Çanakkale Boğazı ve Altın Boynuz’un, Pamukkale ve Bizans’ın düşlerini kurarak Türkiye’ye gelir. Sinan’ın minareleri, Topkapı köşkü, kervansaray kubbeleri ve Kapadokya fresklerine hayran kalır. 1997 yılından itibaren İran’dan başlayarak , Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan ile devam eden serüven dolu yolculukları nihayet 2008 yılında doğduğu ülke Cezayir’de tamamlanır. Akdeniz ülkelerinin tümünü gezen Ferranti her yıl Türkiye’ye geliyor. Keşifleri, arkeolog Jacques des Courtils ile birlikte, eşsiz fakat az bilinen bir dünya mirasına saygı olarak yazdıkları Antik Türkiye’ye Yolculuk’un yayınlanmasına yol açtı. Yolculuk sergisi işte bu 40 yıllık serüvenin öyküsüdür. Sergi tarihi:Institut français İzmir – 20 Ekim

Önceki sergileri:

2013 Avrupa Fotoğraf Evi “Yolculuklar”

2015 Bordo Deniz Üssü “Yolculuklar”

2017 Paris Belediyesi “Paris Şehrinin Müzeleri”

2020 Paris Belediyesi “Yüz(ler), şansların eşitliği için savunma – Madde 1”