41. Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 41. kez düzenlediği Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlıyor. 10 Nisan’a kadar sürecek festival kapsamında 21 yetişkin oyunu, 4 köy tiyatrosu performansı, 6 çocuk oyunu ve 2 uluslararası performans sahnelenecek.

41. Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başlıyor
25 Mart 2023 Cumartesi 10:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2022’de “Hülya-Özdemir Nutku” adıyla düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali (41. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri) 27 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Birçok oyunu izleyiciyle buluşturacak festival kapsamında 21 yetişkin oyunu, 4 köy tiyatrosu performansı, 6 çocuk oyunu ve 2 uluslararası performansı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Açılış oyunu İtalya’dan

Festival, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde İtalyan ekip Officina Per La Scena’nin sahneleyeceği “Alice” oyunu ile Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde saat 20.30’da açılış yapacak. Programda yer alan diğer uluslararası oyun olan IACT Hamburg Mut ekibinin “Puntila ile Matti” ise 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da yine Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde İzmirliler ile buluşacak.

Prömiyeri festivalde yapılacak

Festival bu sene bir de prömiyere ev sahipliği yapacak.  İzmir’in özgün içerikleriyle dikkat çeken ekiplerinden Tiyatro Mahal “Lacivert Gece” isimli oyunu ilk gösterimi ile festivalde seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Renkli kapanış

Festivalin kapanış gösterisi “Çok Kültürlü Bir Memleket; Barış” 10 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Kültürpark’ta açık alanda sergilenecek. Bir arada yaşamanın ne kadar güzel olduğuna vurgu yapılan, danslarla ve jonglörlerle adeta bir insan sirki görselliği sunan bu benzersiz performans ücretsiz olarak izlenebilecek.
Festivalin detaylı programına ve biletlere online olarak “kultursanat.izmir.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

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