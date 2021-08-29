44 yaşında ilk kişisel sergisini açtı

Gerçekleştirdiği kültür-sanat etkinlikleri ve düzenlediği kurslarla fark yaratan Bornova Belediyesi, amatör sanatçılara da destek oluyor. Resime olan tutkusu ilkokul sıralarında başlayan 44 yaşındaki Serhat Korkut ilk kişisel sergisini Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı

1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Serhat Korkut'un 25 yağlı boya eserden oluşan sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış kurdelesini Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, yakınları ve sanatçı dostları ile birlikte kesen Korkut, resim yapmanın ilkokul yıllarından bu yana tutkusu olduğunu belirterek kendisine ilk kişisel sergisini açma fırsatı veren Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Resim alanında hiç bir eğitim almamış yani otodidakt bir ressam olan sanatçının doğa resimlerinden oluşan sergisi, 27 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.