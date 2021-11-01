5. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı. Festivalin açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan “İzmir’in dağlarında sadece çiçekler açmıyor, İzmir'in her köşesinde sanatsal bir etkinlik oluyor” dedi

Edebiyat dünyasının Akdeniz havzasındaki önemli isimlerini İzmir'de buluşturan Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde yapılan törenle başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen, teması “Akdeniz”, sloganı ise "Edebiyat aşktır" olan festivalin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, festivalin onur konukları Nedim Gürsel ile Ahmet Ümit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali Direktörü Haydar Ergülen, bürokratlar, yazarlar, sanatçılar, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, odalar, derneklerin başkanları ile temsilcileri, sanatseverler ve yurttaşlar katıldı. Açılış akşamının sürprizi ise Ezginin Günlüğü konseri oldu.

“Çiçek demek özgürlük, aşk demektir”



Festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, “İzmir'in dağlarında sürekli çiçekler açıyor. Hem yaşam tarzıyla hem iklimiyle çiçekler dağlarda hep açtı, açmaya da devam edecek. Burada kışın da çiçekler açar. Çiçekler soldu derken bir bakarsınız Karaburun'da nergisler açar, hemen ardından sümbüller gelir. Çiçek demek özgürlük, aşk demektir. Bunların hepsi İzmir'de bir araya gelmiştir. Özgürlük İzmir'e çok yakışır, çünkü İzmirlinin dünya görüşünde özgürlük vardır” dedi.

“İzmir'in her köşesinde sanatsal bir etkinlik oluyor”



Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nin önemine vurgu yapan Çağlayan, “Sadece dağlarda çiçek açmıyor, İzmir'in her köşesinde sanatsal bir etkinlik oluyor. Edebiyat ve şiir festivalleri, kentin kültürel dokusunu zenginleştirmek amacıyla yapılır. Biz de bunun için çalışıyoruz. İnsanların daha çok şiir, kitap okumalarını sağlamaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki yakın gelecekte İzmir daha çok insanın kitap okuduğu, daha çok kütüphanenin ve kitabevinin açıldığı bir kent olacaktır” diye konuştu.

“İnsanı insan yapmanın edebiyattan daha iyi bir yolu yok”



Onur konuklarından Nedim Gürsel, “Hepinize hoş geldiniz diyorum, çünkü kendimde öyle bir yetkiyi görüyorum. Ben de hemşeriniz sayılırım. Denizi ilk kez İzmir’de İnciraltı’nda gördüm. Kim derdi ki yıllar sonra küçük kızım da bu kentte doğacak ve konuşmaya başladığında ‘baba bak deniz’ diyecek. Son kitabımın adı da ‘Baba Bak Deniz’. İzmirli hemşehrilerimle buluştuğum için çok mutluyum” dedi.

Onur konuklarından Ahmet Ümit ise şöyle konuştu: “Edebiyatı bayrak yapan, Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’ne çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, festivali düzenleyenlere minnetlerimi sunuyorum. Ne olursa olsun her şeye rağmen umudu diri tutmak gerekiyor. Çünkü insanı insan yapmanın edebiyattan daha iyi bir yolu yok.”

Festival Direktörü Haydar Ergülen ise Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali hakkında bilgi verdi.

Festival 7 Kasım’da son bulacak



Her yıl yurt dışından çok sayıda yazar ve şairi konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nde bu yıl Almanya, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Tunus, Yunanistan’dan edebiyatçılar yer alacak. Ercan Kesal, Latife Tekin, Sunay Akın başta olmak üzere önemli yazar ve şairlerle söyleşi etkinlikleri yapılacak. Festival kapsamında kentin farklı noktalarına kurulacak Masal Kürsüsü ve Kısa Öykü Kürsüsü ile masallarını ve öykülerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere fırsat sağlanacak. Festival 7 Kasım Pazar günü 21.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Fide Köksal konseriyle son bulacak.