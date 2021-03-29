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57. Kütüphane Haftası Karabağlar’da kutlandı

57. Kütüphane Haftası, Karabağlar Belediyesi tarafından Reşat Nuri Güntekin Kitaplığı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Kilimtepe Parkı içinde yer alan kitaplığın bahçesinde gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Yazar Sevgi Saygı, öğrenciler, kitap bağışçıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı

57. Kütüphane Haftası Karabağlar’da kutlandı
29 Mart 2021 Pazartesi 13:19

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Başkan Selvitopu, Sümerlerin yazıyı bulmasından bu yana kitabın ve kütüphaneciliğin önemini koruduğunu vurgulayarak, “Teknolojinin gelişmesiyle çok farklı boyutlara girmiş olsak bile, kitabın yeri değişecek gibi görünmüyor. Dünyadaki diğer ülkelerle rekabet edebilmenin yolu, iyi eğitimden geçiyor. Bunun da önemli bir parçasını kitaplar oluşturuyor. Okuma alışkanlığının kütüphaneler aracılığıyla tüm topluma yayılmasını sağlamak gerekiyor” dedi.

Savaş meydanlarında bile yanından ayırmadı

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş meydanlarında bile kitaplarını yanından ayırmadığını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Atatürk’ün derinliği, birçok konuya hakim olması, kitaba, bilime, kültür ve sanata verdiği önemdendir. Bizler de bu anlayış doğrultusunda hareket ediyoruz. Karabağlar Belediyesi olarak açtığımız her semt merkezi, her kültür merkezinde kütüphane ya da kitaplık oluşturmaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde açacağımız yeni merkezlerimizde de okuma ve eğitim salonları olacaktır. Bilinçli, kültürel ve sosyal bakımdan yetişmiş bir toplum yaratma sürecinde belediye olarak yeterli ölçüde yer almayı hedefliyoruz. Bunun için çaba harcıyoruz” diye konuştu.

Bağışçılara teşekkür

Reşat Nuri Güntekin Kitaplığı’na bağışta bulunanlara da teşekkür eden Başkan Selvitopu, “Önemli bir görevi yerine getirdiniz. Bilin ki bu kitaplardan Karabağlar’da okuyan, eğitim gören birçok öğrencimiz yararlanacak. Bu kitaplığımız mütevazıdır ama içi cıvıl cıvıl ve çok hareketlidir” dedi.

Törenin sonunda Başkan Selvitopu, kitap bağışçıları Yazar Sevgi Saygı, Serkan Saygı, İsmihan Şirin, Sebiha Çakmak ve Ali Çakmak’a teşekkür belgesi verdi.

Daha sonra Sevgi Saygı törene katılan çocuklarla yazarlık süreci ve kitaplarıyla ilgili sohbet etti. Çocuklara son kitabını imzaladı.

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