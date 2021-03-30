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57. Kütüphaneler Haftası Bornova’da başladı

Bornova Belediyesi’nin, 57. Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler başladı. İlçede bulunan 4 farklı kitaplıkta gerçekleşen etkinliklerin ilk gününde çocuklara dinleti ile müzik ziyafeti sunulurken, okuryazar buluşması ve yaratıcı okuma etkinlikleri yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinliklerde miniklere kitap ve boya hediye edildi. Kitap bağışında bulunan Bornovalılara ise kahve ikramında bulunuldu

57. Kütüphaneler Haftası Bornova’da başladı
30 Mart 2021 Salı 12:01

Atatürk Kitaplığı’nda hazırlanan organizasyonda Pandemi süresince evlerinde sıkılan çocuklara renkli bir gün yaşatıldı. Etkinlikte ilk olarak Olten Filarmoni ile ‘Müziğe Dair’ adlı dinleti yapıldı. Ardından Çocuk kitapları yazarı Ayşegül Yargın çocuklarla birlikte oldu. Miniklerle oyun oynayarak söyleşi yapan Yargın, ‘Bu Çocuk Bir Değişik’ adlı kitabını da anlattı.  Yaratıcı Okuma etkinliğinde ise Merve Tandoğan Çalışkan 4-12 yaş arası çocuklarla buluştu. ‘Matthew’in Rüyası”  adlı çocuk kitabını minikler için seslendirdi.

Kitabını Getir Kahveni Al

Vatandaşlardan gelen kitap bağışlarını da kabul eden Bornova Belediyesi, 57. Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Kitabını Getir Kahveni Al başlıklı bir kampanya da başlattı. 29 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Bornova Merkez’de bulunan Atatürk Kitaplığı’na yapılan kitap bağışında vatandaşlara kahve ikramında bulunuyor.

57. Kütüphaneler Haftasını kutlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “İçinde bulunduğumuz dijital çağda çocukları okumaya teşvik etmek ve kitap sevgisi aşılamak çok önemli. Bizde bu amaçla çeşitli etkinlikler hayata geçiriyoruz. Belediyemiz bünyesinde Bornova'nın farklı noktalarında 8 kitaplığımız bulunuyor. Bu kitaplıklar sayesinde okumaya teşvik ederken, öğrencilerimize de ders çalışabilecekleri ortam yaratıyoruz” dedi. Etkinliklerde çocuklara kitap ve boya kalemleri dağıtan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise kitap okumanın öneminden bahsederek kütüphane kültürünün yaşatılması gerektiğini dile getirdi.  

Etiketler; #bornova #bornova belediyesi #kütüphane haftası
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