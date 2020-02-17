60 yıllık daktilosuyla 6 şiir kitabı yazdı

Aydın Efeler'de, 60 yıldır kullandığı daktilosuyla bugüne kadar 4 bin şiir yazan, 6 şiir kitabı bulunan ve adı geçen yıl parka verilen Süleyman İncedal (85), halen şiir yazmaya devam ettiğini; ancak artık kitap çıkarmanın zor olduğunu söyledi.

Çevresinde 'Davaslı Süleyman' olarak bilinen Süleyman İncedal, 1955'te vatani görevini yaparken şiir yazmaya başladı. Evli, 6 çocuk babası İncedal, ilk şiirini ailesi için yazdı. Askerlik dönüşü Denizli'nin Tavas ilçesinden Aydın'a taşınan İncedal, ticarete atılıp, birçok işte çalıştı. Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen İncedal, askerden döndükten sonra yazdığı şiirlerine, ticaret hayatında da devam etti. Şiirlerini daktiloda yazan İncedal, 1994 yılında, 'Ömür Törpüsü' adı altında ilk şiir kitabını çıkardı. İncedal, ardından 'Davaslı Süleyman', 'İçimden', 'Yolcuyum Ben', 'Taşlamalar' ve 'Ömür Bahçesi' adı altında 5 şiir kitabı daha çıkardı. Aralarında doğum yeri olan Denizli'nin Kale ilçesi ile şu an yaşadığı Aydın ili içinde yazdıklarının da bulunduğu toplam 4 bin şiiri bulunan Süleyman İncedal'ın ismi, geçen yıl Aydın Efeler ilçesi belediyesince Tepecik Mahallesi'ndeki bir çocuk parkına verildi.

Benim için bir tutku

Şiirin kendisi için bir tutku olduğun belirten Süleyman İncedal, gençlik yıllarında kendisiyle bir hafta konuşmayan eşi Huriye İncedal (82) ile de yazdığı şiir sayesinde barıştıklarını söyledi. 65 yıldır şiir yazmaya hiç ara vermediğini belirten İncedal, "İlk kitabımı çıkardıktan sonra gerisi geldi ve şu ana kadar 6 şiir kitabı çıkardım. Kitaplarım yoğun ilgi gördü. Bu nedenle her birini birkaç baskı yaptık. Şiir yazmayı çok seviyorum. Bu nedenle birçok programa davet edildim. Plaketler ve ödüller aldım. İsmim Efeler ilçesindeki bir parka verildi. Yaşarken ismimin bir parka verilmesi beni çok mutlu etti, duygulandırdı. Şiir yazmaya devam ediyorum. Ancak, artık kitap çıkarmam zor. Hayatım anılarla dolu" dedi. İncedal, şiirleri 60 yıldır kullandığı daktilosu ile yazdığını da kaydetti. Eşi Huriye İncedal ise "Eşim şair ruhlu çok duygusaldır. Yıllar önce kavga etmedik ama konuşmuyorduk. 3 hafta sonra bana bir şiir yazmış onu okudu. Çok hoşuma gidince barıştık" diye konuştu. Süleyman İncedal'ın eşi Huriye İncedal'a barışmak için yazdığı 'Azap Çiçeği' isimli şiir ise şöyle:

Ne yaptım sana ben ne diye küstün

Dünyamı yıktın büsbütün

Helalse anandan emdiğin sütün

Atıl kollarıma azap çiçeğim

Darılma gücenme küsme sen bana

Başını alıp da gitme yabana

Öbür dünyada yapışır elim yakana

Atıl kollarıma azap çiçeğim.