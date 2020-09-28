71 yıllık plan kitap oldu

Fransız mimar Le Corbusier tarafından hazırlanarak Fransızca olarak yayımlanan “Le Corbusier Türkiye’de: İzmir Nâzım Planı (1939-1949)” adlı kitabın Türkçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla basıldı. Le Corbusier’nin ölümünden 55 yıl sonra basımı yapılan kitap kent tarihine ışık tutacak belgeler içeriyor.

İsviçre doğumlu Fransız mimar Le Corbusier tarafından hazırlanarak Fransızca olarak yayımlanan “Le Corbusier Türkiye’de: İzmir Nâzım Planı (1939-1949)” adlı kitabı, mimarın ölümünden 55 yıl sonra Türkçeye çevrildi. Türkçe baskısı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Institut Français Türkiye İzmir’in katkılarıyla hazırlanan kitabın çevirisini de Erkan Ataçay yaptı. 240 sayfadan oluşan kitap, Kırmızı Kedi Kitapevi tarafından üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu ile basıldı.

Nasıl hazırlandı?

Le Corbusier’nin 1939 yılında İzmir kent yönetiminin talebi üzerine hazırladığı İzmir Nâzım Plan projesi, gerek Fransa gerekse Türkiye’de az sayıda uzman tarafından biliniyor. Le Corbusier'nin o dönem büyük zorluklarla başlayan çalışması 1949’da sona erdi. Yapılan çalışma da yerel yöneticilere teslim edildi. Ancak proje dosyası kayboldu. Projenin bir kopyası ise, nâzım plan projesine ilişkin özgün çizim ve çalışmalarla birlikte, Paris’teki Le Corbusier Vakfı’nda korundu.

Bu belgeler, çalışmaların bitmesinden 60 yıl sonra, 2009 yılının Mayıs ve Temmuz aylarında, “Fransa’da Türkiye Yılı” kapsamında gerçekleştirilen bir gezici sergi çerçevesinde İzmir ve Strasbourg’da sergilendi. Kitapta, Christiane Garnero Morena, Didier Laroche, Rauf Beyru, Jean-Luc Maeso, F. Cânâ Bilsel, Volker Ziegler’in makaleleri yer aldı. İzmir Nâzım Planı’nın çizimleri ve planların yer aldığı kitap, Şemsa Demiren’in 1948 yılında Le Corbusier ile yaptığı mülakatla son buluyor.