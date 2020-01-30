8 bin 500 yıllık tarih artık kırmızı bayraklı

Bornova Yeşilova'daki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü'ne Engelsiz İzmir projesi kapsamında kırmızı bayrak verildi. Engelli erişimine uyumlu hale getirilen höyük İzmir'de 62. kırmızı bayrak almaya hak kazanan yer oldu.

Bornova'daki Yeşilova Höyüğü engelli erişimine uyumlu hale getirildi. Höyüğe Engelsiz İzmir Projesi kapsamında kırmızı bayrak çekildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Kırmızı Bayrak Komisyonu üyeleri, ENGELSİZ İZMİR Yürütme Kurulu üyeleri, ilçe belediyeleri başkanlarının eşleri ve engelli derneklerinin katıldığı kırmızı bayrak töreni Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ ev sahipliğinde yapıldı.

Temel insan hakkı

Törende Kırmızı Bayrak Komisyonu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, engelsiz bir kentin temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Engelsiz turizmin önemine de değinen Özkan, bu yıl denize kıyısı olan ilçelerdeki plajların da engelli erişimine uyumlu hale getirileceği ifade ederek "İzmir engelsiz turizmde önemli bir nokta olacak" dedi. Özkan kent için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratı olarak belediye başkan eşlerine de teşekkür etti.

Turizme katkı da olsun

Törende başkan eşleri olarak aldıkları sorumluluğu vurgulayan Neptün Soyer birlikte çalışma yürüttüğü 30 belediye başkanının eşinin sözcüsü olarak konuşma yaptığını söyledi, şöyle devam etti: "Biz şuna inanıyoruz; kamuyla vatandaşın arasında bir köprü var; sivil toplum kuruluşları. Bizler de İzmirli ve sorumlu vatandaş olarak bu sivil toplum kuruluşlarında görev alıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Biz arkadaşlarımızla çok keyifli çalışıyoruz her zaman. Biz eşlerimizin yanındayız." Dünyada yaklaşık 150 milyon engelli bireyin her yıl turist olarak hareket ettiğini ifade eden Soyer, "Ancak bu 150 milyon turist,Türkiye'ye uğramadığı gibi İzmir'e de uğramıyor. Bu sadece ören yerleriyle ilgili değil; restoranlar, kamusal alanlar ve otellerin de bu alanda eksikleri çok fazla. Bu 150 milyon İzmir'e de uğramalı. Bunu sadece turizmden pay almak için söylemiyorum, engelsiz erişimin insan hakkı olduğu için söylüyorum" dedi.

Beklentileri soruldu

Konuşmalardan sonra Yeşilova Höyüğüne kırmızı bayrak çekildi ve Doç. Dr. Zafer Derin eşliğinde Yeşilova Höyüğü gezildi. Gezinin ardından engelli derneklerinin beklentileri, görüş ve önerileri üzerine toplantı yapıldı. Toplantıda engelli çalışmalarının gelişimi için kooperatifleşmenin öneminin altı çizildi.