8. EGEART Sanat Günleri başladı

Ege Üniversitesi Uluslararası 8. EGEART Sanat Günleri ilk çalıştay ile başladı.

Ege Üniversitesi Sanat ve Tasarım Topluluğu (EGESANAT) ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) tarafından 8.Uluslararası EgeArt Sanat Günleri kapsamında Patika Sanat Grubu yönetiminde 'Doğa-Yeryüzü Sanatı Çalıştayı' düzenlendi. Ege Üniversitesi Toplulukları Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleşen çalıştayda 'İzdüşüm' teması işlendi. Çalıştayın ilk gününde eğitim semineri verilirken, ikinci gününde uygulamalı doğa sanatı yapılması planlandı. Düzenlenen eğitim seminerine EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Aysel Ildızlı, Patika Sanat Grubu Başkanı Heykeltıraş Varol Topaç, Tuğçe Aytürk, Buse Mutan, Ressam Oktay Değirmenci, Aysun Öz ve Seramik-Cam Sanatçısı Sema Okan Topaç ve etkinliğe ilgi duyan öğrenciler katıldı. EgeArt Sanat Günleri'nin bu yıl 8'inci kez İzmirliler ile buluşacağını söyleyen EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, "EÜ öğrenci topluluklarının ve Patika Sanat Grubunun katkılarıyla EgeArt Sanat Günleri'nin ilk çalıştayına burada başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.