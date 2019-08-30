8. Şakir Süter Yarışması'nda ödüller verildi

Bergamalı gazeteci- yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 8'incisi düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Bergama Belediyesi'nin Bergama Ticaret Odası, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği'nin desteğiyle düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri verildi.

Bergama Ticaret Odası Sosyal Tesisleri Tarihi Tonoz'da düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Sayman Üye Sadık Pala, Yönetim Kurulu Üyeleri 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila ve Hatice Bülbül, önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, BERKSAV Başkanı Muammer Esen, Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği Başkanı Yüksel Altuğ, Süter Ailesi ve gazeteciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu Şakir Süter'in gazetecilik mesleğine çok emek vermiş güçlü bir kalem olduğunu söyledi. Bu tür yarışmaların gazeteciliği teşvik ettiğine de inandığını ifade eden Koştu, "Gazetecilik zor bir meslek. Her ülkeye göre zorlukları var. Bu zorluklara göğüs geren tüm basın mensuplarına kolaylıklar diliyorum. Kazanan gazeteci arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum. " diye konuştu.

Gazetecilik yapmak yürek işi

Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Bergama'da bir kez daha buluşmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Şakir Süter'in hayat hikayesi anlatılırken benim gözümde en öne çıkan yanı gazeteciliğinin yanında mesleki örgütçülüğü oldu. Gerçekten çok önemli. Çünkü 70'li yıllardan bu yana bu ülkede çok karanlık ve zorlu günler yaşayan mesleğimiz ve sektörümüz artık daha da karanlık ve kaygılı bir iklim içerisinde. Demokrasinin güzelliklerinin sürdüğü tüm ülkelerde gazetecilik yapmak çok kolaydır. Ama demokrasilerden yoksun ülkelerde gazeteciliği yapmak gerçekten yürek isteyen bir şeydir. Ve bizim her devrin gazetecisi değil her devirde gazeteci olan meslektaşlarımıza ve büyüklerimize ihtiyacımız var. Şakir Süter'de onlardan biriydi ki tüm Bergama'yı bu törende kurumları ile bir araya getirdi. Görebilseydi eminim ki özellikle genç gazetecilerin çalışmalarıyla gurur duyardı. Değerli Gazeteci büyüğümüz Vecdi Altay'ın bu yarışmada büyük emeği var. Onu bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Umuyorum ki uzun yıllar bu yarışma devam edecek" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Ödül kazanan gazeteciler

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