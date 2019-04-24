96'lık Hüseyin amcaya koroda sürpriz

Bergama Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri, 96 yaşına giren Hüseyin Kocakülah'ın doğum gününü kutladı.

96'lık Hüseyin amcaya koroda sürpriz
24 Nisan 2019 Çarşamba 14:01

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'ndeki Türk Sanat Müziği Korosu'na 35 yıldır devam eden Hüseyin Kocakülah için koro arkadaşları doğum günü sürprizi hazırladı. Çalışmalara ara verildiği zaman arkadaşlarının pasta ve mutlu yıllar dilekleri ile karşılaşan Kocakülah, duygu dolu anlar yaşadı. Dilek tutan Kocakülah, daha sonra pastasındaki mumları üfledi. Köy Enstitüsü mezunu olan Kocakülah, müziğe olan sevgisini 35 yıldır koro çalışmalarına kemanıyla katılarak sürdürüyor.

Ortaokuldan hocam

Kocakülah, "Doğum günümde çok mutlu oldum. Arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum. Allah bu günleri herkese göstersin. Herkesin bu yaşa gelmesini diliyorum" dedi.

Kocakülah'ın öğrencisi ve koro arkadaşı olan Macit Gönlügür de bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek "Hüseyin Kocakülah hocam, benim aynı zamanda ortaokuldayken İngilizce derslerime giriyordu. İngilizce hocamdı. Kendisinden çok güzel şeyler öğrendik. Müzikle ilgili çok fazla şeyler öğrendik. Bugün 96'ncı yaşına girmesinden dolayı da bütün koro çok mutluyuz" diye konuştu.

Kocakülah, koro arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler; #bergama belediyesi #Türk Sanat Müziği Korosu #Hüseyin Kocakülah
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